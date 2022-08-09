Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

09.08.2022 14:59
Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Aktaş'ın (43) kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, Tepebaşı ilçesi sınırları içinde yer alan sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde bulunan Aktaş'ın öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

YORUMLAR
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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğularak can verdi Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğularak can verdi Otomobille uçtuğu sulama kanalında boğuldu Otomobille uçtuğu sulama kanalında boğuldu
Kaynak: AA

İbrahim Aktaş, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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