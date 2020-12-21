Eskişehir'de sulara bırakılan akvaryum balıkları tehlike saçıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Sarısu deresinde, akvaryumda beslenmek için Güney Amerika ve Endonezya'dan getirilen vatoz balığı ile karada da yürüyebilen kedi balığı tespit edildi. Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, "Su sıcaklıkları 2-3 derece artacak olursa, ya da bu balıklar zamanla soğuk suya alışırsa tüm Sakarya havzasını istila etme potansiyeline sahipler" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, ekibiyle birlikte 2015 yılında yaptıkları araştırmada İnönü ilçesi Sarısu deresinde iki istilacı balık türü tespit ettiler. Özellikle akvaryumlarda beslenmek için kökeni Güney Amerika olan vatoz balığı ile Endonezya'dan getirilen, dünyadaki en tehlikeli 100 ekolojik canlıdan birisi olarak tanımlanan ve karada da yürüyebilen kedi balığı, hem doğal türlerin yok olmasına hem de sularda kalite bozukluklarına sebep oluyor.