Son dakika haberi! Sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

Eskişehir'de bir sunta fabrikasında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra beton mikserlerinden püskürtülen ıslak kum ile söndürüldü.
Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:33 - Kaynak: AA
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