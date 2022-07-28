Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

28.07.2022 10:30
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerce durdurulan M.C.K.'nın üzerinde yapılan aramada, 33,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahsa, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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