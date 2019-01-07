Eskişehir'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Eskişehir'de şüpheli ölüm Yol kenarında kadın cesedi bulunduESKİŞEHİR - Eskişehir'de boş bir arazide kadın cesedi bulundu.
Eskişehir
'de şüpheli ölüm
Yol kenarında kadın cesedi bulundu
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boş bir arazide kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta gerçekleşti. Sokak üzerine aracını park eden bir şahıs yolun yanında bulunan arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Şahıs, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şekilde yerde yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü tespit etti.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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