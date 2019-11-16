Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de şüpheli ölüm
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Eskişehir'de şüpheli ölüm

6 saat önce

Eskişehir'de, 10 gündür kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de şüpheli ölüm, System.String[]

Eskişehir'de, 10 gündür kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.


Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesinde Dumruloğlu Sokak yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın temizlik görevlisi olan A.A. (54), dün sabah saat 11.30 sıralarında, apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Y.G.'yi (62) yaklaşık 10 gündür görememesi üzerine merak ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese intikal eden ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle eve girdiklerinde Y.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Y.G.'nin naaşı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.


Apartman görevlisi A.A.'nın polis ekiplerine verdiği ifadede, apartmanda temizlik işlerine baktığını, apartmanda ikamet eden Y.G. isimli şahsı 10 gündür göremediği, tek yaşadığı için merak ettiğini ve 155'i aradığını, gelen ekiplerce eve girildiğinde Y.G.'nin öldüğünün belirlendiğini anlattı.


Ayrıca hayatını kaybeden kadının ailesinin Ankara'da yaşadığını bildiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:26:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]