Eskişehir'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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Eskişehir'de şüpheli ölüm

18.04.2022 13:30
Eskişehir'de şüpheli ölüm

Eskişehir'de mahkeme zabıt katibi evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de mahkeme zabıt katibi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesinde görev yapan zabıt katibi Azad Göl, mesaisine başlamadı. Bunun üzerine Göl'ü arayan iş yerindeki arkadaşları, telefonuna ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Azad Göl'ün Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Göl'ün cansız bedenine ulaştı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Göl'ün 3'üncü katta bulunan evine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölümün intiharla gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de şüpheli ölüm
Eskişehir'de şüpheli ölüm
Eskişehir'de şüpheli ölüm

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Eskişehir, Hukuk, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de şüpheli ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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