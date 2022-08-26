İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaza, Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun 6'ıncı kilometresinde Aşağıkepen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Yusuf K., kullandığı 61 DN 006 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf K. ile yolcu olarak bulunan Mustafa K. ve Halil İbrahim K. yaralandı.

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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