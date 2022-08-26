Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

26.08.2022 14:19
Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun 6'ıncı kilometresinde Aşağıkepen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Yusuf K., kullandığı 61 DN 006 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf K. ile yolcu olarak bulunan Mustafa K. ve Halil İbrahim K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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