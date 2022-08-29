Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

29.08.2022 14:04
Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil sulama kanalına düştü.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil sulama kanalına düştü.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda bulunan sulama kanalının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürüklenerek sulama kanalına düştü. Şans eseri devrilmeyen otomobil kanalın içinde saplandı kaldı. Otomobilin sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kanala sürüklenen araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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