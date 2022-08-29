Kaza, Atatürk Bulvarı 'nda bulunan sulama kanalının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürüklenerek sulama kanalına düştü. Şans eseri devrilmeyen otomobil kanalın içinde saplandı kaldı. Otomobilin sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kanala sürüklenen araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

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