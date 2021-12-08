Yunus ekiplerinin dikkatinden kaçmaya iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin üzerinde tabanca, uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirdiği 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Yunus Timi ekiplerinin şehir merkezindeki denetimleri sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekiplerin durumundan şüphelenerek Eskibağlar Mahallesi Sakmak Sokak'ta durdurdukları Veli Y.'nin üzerinde tabanca, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi'nde durdurulan Halil İbrahim Ç.'nin üzerinde de 8,25 gram metamfetamin ile bir adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR