Eskişehir'de taciz dehşeti saniye saniye kamerada! Evine giden kadını kolundan tutup yerlerde sürükledi - Son Dakika

Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 Şubat gece saat 03.20 sıralarında olan olayda, 26 yaşındaki Ş.T. isimli kadın, evine giderken tanımadığı orta yaşlarda birisinin kendisini takip ettiğini fark etti.

KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Telaşlanarak hızla uzaklaşmaya çalışan genç kadın, arkadaşlarını aramaya başladı. Kendisiyle konuşmaya çalışan adama sevgilisinin yanına gittiğini söylemesine rağmen uzaklaştıramayan Ş.T, arkadaşının evinin önüne gitti. O sırada iyice sınırını aşan adam, Ş.T'yi kolundan tutarak sokağa doğru sürükledi. Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs taciz ettiği Ş.T'yi garaj boşluğuna ittirerek kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan kadın ve arkadaşları, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin başlattı çalışmalar sonucu 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzlerce araç izlendi. Ekiplerin kimliğini tespit ettiği 39 yaşındaki T.Ö, yapılan operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette polislerin eşliğinde Ş.T, kendisini taciz eden T.Ö'yü teşhis etti. İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan T.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.