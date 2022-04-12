Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi

12.04.2022 15:24
Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi

Eskişehir'de bir taksinin çarptığı kedi can verirken, sürücü çevredeki vatandaşların tepkisine maruz kalınca hız kesmeden yoluna devam etti.

Eskişehir'de bir taksinin çarptığı kedi can verirken, sürücü çevredeki vatandaşların tepkisine maruz kalınca hız kesmeden yoluna devam etti.

Bugün öğle saatlerinde Arifiye Mahallesi Tanış Sokak üzerinde süratli gittiği iddia edilen 26 T 0114 plakalı taksi, aniden yola fırlayan kediye çarptı. Kazada boynu kırıldığı düşünülen kedi oracıkta can verdi. Çevredekilerin gözü önünde gerçekleşen olayda, bir süre duraksayan taksi şoförü, vatandaşların bağırıp çağırmaları üzerine hızla oradan ayrıldı.

Kedinin cadde üzerindeki bir kafe işletmecisi tarafından bakıldığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen işletmeci, kanlar içinde kalan kedisinin başında uzun süre bekledi. İşletmeci, bakımını üstlendiği kedinin ölmemesi için elinden geleni yapsa da sevimli dostu fazla dayanamadı.

Bu arada, o civardaki ara sokaklarda şoförlerin dikkatsiz şekilde araç kullandıklarını iddia eden vatandaşlar, yetkililerden caydırıcı cezalar bekliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi
Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi
Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi
Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi

YORUMLAR
500
ESO Başkanı Kesikbaş: 'Sanayi üretim endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti' ESO Başkanı Kesikbaş: 'Sanayi üretim endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti' Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor

Eskişehir, Taksi, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi - Son Dakika


Son Dakika
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
14:51 Arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! Çıkan kavgada silahlar patladı: 2 ölü, 5 yaralı
14:45 Yaşamını yitiren Zekeriya Beyaz, gündem olan çıkışlarıyla akıllarda kaldı
14:41 Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak?
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de taksinin çarptığı kedi can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement