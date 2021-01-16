Eskişehir'de tanınmamak için gözlük ve şapka takan bisiklet hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika

Eskişehir'de tanınmamak için gözlük ve şapka takan bisiklet hırsızı polisten kaçamadı

16.01.2021 10:39
Eskişehir'de tanınmamak için gözlük ve şapka takan bisiklet hırsızı polisten kaçamadı, System.String[]

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden çok sayıda bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden çok sayıda bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kentte meydana gelen bisiklet hırsızlıkları olaylarına dair şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir aylık araştırma ve güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda şüphelinin 19 suç kaydı ve 5 suçtan aranması bulunan Ahmet C. olduğu belirledi.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi Ahmet C, Emek Mahallesi'ndeki saklandığı evde çaldığı bisikletlerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve 11 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı, fiyatları 1500 ila 7 bin lira arasında değişen bisikletleri kentteki bazı kişilere sattığı da belirlendi.

Hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi

Şüphelinin kimliğini saklamak için güneş gözlüğü ve şapka taktığı, binaların kapılarının zillere basarak açtırıp, çaldığı bisikletlere binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

17 yaşındaki oğlunun çalınan bisikletini almak için Çarşı Polis Merkezi Amirliğine gelen Fatma Güler, bisikletin ikinci kez çalınıp bulunduğunu kaydetti.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde görevli polislere teşekkür eden Güler, çalışarak satın aldıklarını bisikletin hırsızlar tarafından çalınması nedeniyle oğlunun büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Eskişehir, Bisiklet, Tepebaşı, Şapka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tanınmamak için gözlük ve şapka takan bisiklet hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika


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