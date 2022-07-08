ESKİŞEHİR - Tanınmamak için motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Tanınmamak için motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

08.07.2022 16:18

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tanınmamak için motosiklet kaskı takıp, bol giysiler giyen zanlının, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine yürüyerek gittiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı Hatay'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Tanınmamak için motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Tanınmamak için motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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