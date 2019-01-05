Eskişehir'de, Tank Palet Fabrikası İçin İmza Kampanyası

ESKİŞEHİR'de Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararının iptali için imza kampanyası başlattı.

ESKİŞEHİR'de Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararının iptali için imza kampanyası başlattı.



Hamamyolu Caddesi'nde stant açan Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Şenol Yılmaz, milli savunma çalışanları olarak özelleştirme karanının iptal edilmesini beklediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Bugün milli savunma sanayimizin göz bebeği olan ve kamuoyunda Tank Palet Fabrikası diye bilinen 1'inci Ana Bakım Müdürlüğü'nün özelleştirme kararının düzeltilmesini talebimizi haykırmak için buradayız. 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan TSK'ya ait 1'inci Ana Bakım Fabrikamız kurulduğu 1975 yılından bugüne milli savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bilindiği üzere, M/48 ve M/52 tankları ile Leopard tanklarının modernizasyonu gerçekleştirmiş 1'inci Ana Bakım Fabrikamız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında başarıyla görev yapan Fırtına obüs silah sistemlerinin de tasarımını, prototipini ve seri üretimini gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Savunmada millileşme' sloganı ile hepimizi motive ettiği bir dönemde, neredeyse tüm dünya ile adı konulmamış örtülü ve açık bir savaş yürüttüğümüz şu günlerde böyle bir kararın çıkmasına anlam veremiyoruz. Ülkemizin savunma sanayinin en önemli iş yerlerinden olan askeri tesisimizin işletmesinin özel şirketlere devri gibi tarihi hata düzeltilene kadar ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına tüm teşkilatımızla, birlik ve bütünlük içinde aynı heyecanla mücadelemize devam edeceğiz. Milli savunma sanayi çalışanları olarak,1'inci Ana Bakım Fabrikamızın özelleştirilmesi kararının biran evvel iptal edilmesini bekliyoruz."



- Eskişehir

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