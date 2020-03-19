Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen E.G. ile Y.M.Ö'nün bulunduğu otomobili, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Sarayören Mahallesi yakınında durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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