Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen Ayhan B. idaresindeki otomobili, Eskişehir-Konya kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer kral heykeli ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Mahmudiye, Eskişehir, Güncel
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