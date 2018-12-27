Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen Ayhan B. idaresindeki otomobili, Eskişehir-Konya kara yolunda durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer kral heykeli ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:52 Kaynak: AA
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