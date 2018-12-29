Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen Sabri Ö. idaresindeki otomobili, Alpu- Mihalıççık kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykel ile 2 bronz ve gümüş Osmanlı tuğralı sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:10 Kaynak: AA

Beylikova, Roma, Eskişehir, Güncel
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