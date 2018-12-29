Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'in Beylikova
ilçesinde, Roma
dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen Sabri Ö. idaresindeki otomobili, Alpu- Mihalıççık
kara yolunda durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykel ile 2 bronz ve gümüş Osmanlı tuğralı sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:10 Kaynak: AA
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