Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

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Esnaf ile Mahalleli Birbirine Girdi, Polis Ekipleri Bir Kişiyi Linç Etmeye Çalışan Mahalleliyi Zor Sakinleştirdi

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var