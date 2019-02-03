Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

26 dakika önce

Eskişehir'de ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen Y.A. ve K.A.'nın bulunduğu otomobili Eskişehir- Alpu karayolunun 10. kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Eskişehir, 3. Sayfa
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