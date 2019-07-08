Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bazı tarihi eserler ele geçirildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bazı tarihi eserler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, M.E. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli, Sivrihisar
'ın Kaymaz
Mahallesinde otobüsten indiği esnada yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser olan 2 adet heykel, 1 adet madalyon ve 3 adet obje ile ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak için Eskişehir'e getirdiği esnada gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR
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