Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:28 Kaynak: AA
'in Sivrihisar
ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen M.E'nin bulunduğu otomobili Kaymaz
Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 2 bronz heykel, 1 madalyon ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 3 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı
Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı
Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu