Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
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ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıEskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. adlı kişinin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:21 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar
ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir Jandarma
Komutanlığı ekipleri, M.E. adlı kişinin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesi Kaymaz
Mahallesi'nde durdurulan M.E.'nin aracında 2 bronz heykel ve 1 madalyon ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 3 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Objeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken soruşturma sürüyor.
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