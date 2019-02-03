Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu; 70 Sikke Ele Geçirildi
47 dakika önce
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobil içinde bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi.
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobil içinde bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu Eskişehir- Alpu
yolunun 10'uncu kilometresinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada; bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araçta bulunan Y.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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