Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu; 70 Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu; 70 Sikke Ele Geçirildi

47 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobil içinde bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu; 70 Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobil içinde bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu Eskişehir- Alpu yolunun 10'uncu kilometresinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada; bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araçta bulunan Y.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

Jandarma, Eskişehir, Güncel
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