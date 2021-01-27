Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 gümüş sikke ele geçirdi.

Eskişehir 'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı

Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum

Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak