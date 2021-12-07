Eskişehir'de tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar M.T. ile N.D'nin bulunduğu otomobili Eskişehir- Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen papirüs ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika