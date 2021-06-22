Eskişehir'de tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.M, İ.T, M.İ. ile M.C'nin bulunduğu otomobili Eskişehir- Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bronz mühür, bronz kadın heykeli ve pirinç baykuş figürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.