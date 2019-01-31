Eskişehir'de Tarihi Heykelcikler Ele Geçirildi

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T., C.D. ve M.D.'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Jandarma, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 küçük taş heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



- Eskişehir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fiorentina, Roma'ya Gol Yağdırdı: 7-1

Yolculuk 1 Saat 45 Dakikaya İniyor! 6 Yıldır Yapımı Süren Gebze-Halkalı Hattında Sona Gelindi

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor