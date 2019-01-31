Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Heykelcikler Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tarihi Heykelcikler Ele Geçirildi

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi.

Eskişehir'de Tarihi Heykelcikler Ele Geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T., C.D. ve M.D.'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Jandarma, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 küçük taş heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Roma, Eskişehir, Güncel
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