Eskişehir'de Tarihi Heykelcikler Ele Geçirildi
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi.
ESKİŞEHİR'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 3 küçük taş heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T., C.D. ve M.D.'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Jandarma, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 küçük taş heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
- Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:54 Kaynak: DHA
Fiorentina, Roma'ya Gol Yağdırdı: 7-1
Yolculuk 1 Saat 45 Dakikaya İniyor! 6 Yıldır Yapımı Süren Gebze-Halkalı Hattında Sona Gelindi
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor