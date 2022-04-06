Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti - Son Dakika
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Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti

06.04.2022 13:23

Öğrencilerin ekim alanına gelişi Tohumları toprağa ekmeleri Kooperatif Başkanı Hayriye Kuşçu'un açıklamaları Eskişehir'de çocuklara iyi tarım uygulamalarının öğretilmesi amaçlanan proje kapsamında öğrenciler, mor patatesleri toprakla buluşturdu.

Öğrencilerin ekim alanına gelişi

Tohumları toprağa ekmeleri

Kooperatif Başkanı Hayriye Kuşçu'un açıklamaları Eskişehir'de çocuklara iyi tarım uygulamalarının öğretilmesi amaçlanan proje kapsamında öğrenciler, mor patatesleri toprakla buluşturdu.

Eskişehir Kadıneli Kooperatifi ile kentteki özel bir eğitim kurumunun iş birliğiyle "Tarım Okur Yazarlığı Akademisi" adlı proje hazırlandı.

Çalışmayla, kurumda eğitimine devam eden yaklaşık 1450 öğrenci, okulun arazisine mor patates ekti.

Kooperatif Başkanı Hayriye Kuşçu, etkinlikte gazetecilere, çocukların toprağı sevmesi ve üretim yapabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Ziraat mühendislerinin yanı sıra projenin sürdürülebilir olması için bazı zincir marketlerden destek alıp öğrencilere iyi tarım uygulamasını aşılamaya çalıştıklarını belirten Kuşçu, şöyle konuştu:

"Ana sınıfından lise son sınıfına kadar 10 dönüm arazide ekimini yaptık. Bu projenin Türkiye'deki tüm okullarda uygulanması için tohum üretiyoruz. Mor patates çok güçlü bir antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların kışın yemesini sağlayarak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini sağlıyoruz. Proje kapsamında iyi tarım uygulaması yaparak okulun arazisini bize hibe ettikleri için biz de mor patatesin geliriyle sera kuracağız. Çocuklarımızla bütün sebze ve meyve fidelerini yetiştirmek istiyoruz."

Kuşçu, öğrencilerin fen bilimleri derslerinde iyi tarım uygulamalarını hem İngilizce hem de Türkçe öğrendiklerini sözlerine ekledi.

Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti
Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti
Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti
Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tarım dersi alan öğrenciler okulun arazisine mor patates ekti - Son Dakika


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