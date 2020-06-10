Eskişehir'de tarım işçilerinin çadır alanı karantina altına alındı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince de çadırlarda kalanlardan test için örnek alındı.

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