İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri ile ilgili kurumlar bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi - Son Dakika

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