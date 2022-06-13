Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi

13.06.2022 10:18
Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi

Eskişehir'de hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Beyazaltın Mahallesi'ndeki geçici tarım işçilerinin çadırlarını su bastı.

Eskişehir'de hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Beyazaltın Mahallesi'ndeki geçici tarım işçilerinin çadırlarını su bastı.

Bölgedeki 25 çadırda yaşayan yaklaşık 130 mevsimlik tarım işçisinin, ani bastıran sağanaktan dolayı çadırların içine yağmur sularının girmesi sonucu, halı, battaniye ve yorganları zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri ile ilgili kurumlar bölgede inceleme yaptı.

Sağanak yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları tespit edildi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı
Kaynak: AA

Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
10:00 Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:23:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement