Karantina uygulanan çadırım görüntüsü Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ailenin çadırında karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa'dan Sevinç Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Burada kalanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı - Son Dakika