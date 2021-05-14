ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa 'dan Sevinç Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti