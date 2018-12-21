Eskişehir'de 'Tarımsal Kuraklıkla' İlgili Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever
, Meteoroloji 3. Bölge Müdür Yardımcısı Kadir Kıvrak, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Gülnur Gençler Abeş, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Erdem Gürergene, Odunpazarı
Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen ile İl Müdür Yardımcıları ve şube Müdürleri katıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü temsilcisi tarafından toplantıda yapılan sunumda, kentteki barajların doluluk oranının önceki yıllara göre yüzde 20-30 azaldığını ve şimdiye kadar olan yağmur yağışlarının barajlardaki su miktarına olan katkısının kısıtlı olduğu belirtildi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü temsilcisi tarafından toplantıda yapılan sunumda ise, Eskişehir'de halihazırda meteorolojik kuraklığın söz konusu olmadığı ve mevcut yağışların mevsim normallerinde olduğu ifade edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ise, tarımsal kuraklığın, tarımsal üretimi etkileyen ve verim düşüklüğüne sebep olan en önemli faktör olduğunu belirtti. Yağışların devamlılığını sağlayarak su arzını artırmak, suyun tasarruflu kullanımı ve kurağa dayanıklı çeşitlerin ekilmesi gibi belirli korunma politikaları ve önlemlerin devreye konulmasıyla kuraklıktan kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılabileceğini ifade etti.
Ekim döneminde yağışların geç dönemde olması sonucu hububat ekili alanlarda çimlenmenin geciktiğini de aktaran Sever, kıraç alanlarda ekimi yapılan hububatların verim durumlarının özellikle Mart-Nisan aylarında gerçekleşecek yağış durumuna göre şekilleneceğini anlattı.
Ayrıca Tarımsal Kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılmasının önemine değinen İl Müdürü Sever, bu amaçla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezince 2018-2022 yıllarını kapsayan beş yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı hazırlanarak ilgili bakanlığa gönderildiğini belirtti.
Öte yandan toplantı, katılan tüm tarım paydaşlarımızın Tarımsal Kuraklıkla ilgili görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR