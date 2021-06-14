Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

Gündüzler Mahallesi'nde tarlada mevsimlik işçi olarak çalışan Salih Güneş (15) ile A.G'ye (18) yıldırım isabet etti.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Servis ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden Salih Güneş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer gencin tedavisi sürüyor.