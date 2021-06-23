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Eskişehir'de tarşarında ilk mahsul sevinci - Son Dakika

Eskişehir'de tarşarında ilk mahsul sevinci

23.06.2021 14:45
Eskişehir'de tarşarında ilk mahsul sevinci, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiler için 2020 yılı Temmuz ayında 6 ilçe belediyesi ile imzaladığı tarım alanlarının üretimde kullanılması protokolü kapsamında ekilen tarlalarda ilk mahsuller alınmaya başlandı.

2020 yılı Temmuz ayında belediye meclisinde alınan kararla Büyükşehir Belediyesi ile Alpu, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, Mihalgazi ilçe belediyeleri arasında tarım alanlarının üretimde kullanılması için protokol imzaladı. Protokol kapsamında tarıma elverişli olan Büyükşehir Belediyesi arazileri ilçe belediyeleri tarafından ekildi. Alpu ve Mihalıççık ilçelerinde ekilen tarlaları ilçe belediye başkan yardımcıları ile inceleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölgedeki çiftçilere tohumluk ve hayvan yemi olarak verilecek ürünlerin üreticilere büyük destek sağlayacağını belirtti.

Mihalıççık ilçesi Üçbaşlı Mahallesi'nde 110 dönüm buğday, Dümrek Mahallesi'nde 30 dönüm metrekare alana soğan ve Adahisar Mahallesi'nde 10 dönüm metrekare alana balkabağı ekildiğini belirten Mihalıççık Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Çiftçimize destek olmak için Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladığımız protokol gereği tarlalara ekim yaptık. İlk mahsullerimiz de oldukça verimli. İlerleyen günlerde buğday, soğan ve balkabağı hasatlarını yaparak tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımıza tohumluk ve hayvan yemi olarak dağıtacağız. Tarımla geçinen vatandaşlarımıza birlikte destek olma imkânı verdiği için, başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Alpu'da ise Osmaniye ve Bahçecik Mahallesi'ne 32.5 dönüm yonca, Karakamış Mahallesi'ne 25 dönüm alana arpa, Alpu Belediyesi tarafından ekildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Alpu ilçesinde ekilen tarlaları inceleyen Alpu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Üngör, "Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekimini yaptığımız ürünlere gözümüz gibi bakıyoruz. Zamanı gelince hasatlarımızı yaparak üreticimize destek olacağız. Üreticimiz için yapılan bu işbirliğine imza atan ve çalışan herkese teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tarşarında ilk mahsul sevinci - Son Dakika


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