Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı

10.03.2022 16:16
Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde Onur Ö. ile arkadaşı Hanife U. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hanife U. tarafından bıçaklandığı ileri sürülen Onur Ö. yaralandı.

Onur Ö, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Hanife U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı - Son Dakika


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