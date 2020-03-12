Eskişehir'de tartıştığı eniştesini öldüren sanık ilk kez hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de tartıştığı eniştesini öldüren sanık ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

Eskişehir'de tartıştığı eniştesini öldüren sanık ilk kez hakim karşısında

7 saat önce

Eskişehir'de tartışma sırasında ablasının eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de tartıştığı eniştesini öldüren sanık ilk kez hakim karşısında, System.String[]

Eskişehir'de tartışma sırasında ablasının eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yunus Ö. (23), maktul Eşref Santur'un yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Yunus Ö, olayın annesinin evindeyken yaşandığını söyledi.

Mutfağa su içmeye gittiğinde salonda bulunan eşinin, eniştesi tarafından taciz edildiğini öne süren Yunus Ö, "Kendimi kaybetmiştim. Yan odadan silahı alıp vurdum." dedi.

Maktulün ağabeyi Beyhan Santur ise kardeşinin taciz görünümü verilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evde 2019 yılının eylül ayında çıkan tartışmada Eşref Santur (34), kayınbiraderi Yunus Ö. tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürülmüş, zanlı tutuklanmıştı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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