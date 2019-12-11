Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de borç meselesi yüzünden tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan ve ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de borç meselesi yüzünden tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan ve ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokağı'nda Naime K'yi (55) bıçakla yaralayan Mestan Y'nin (71) hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Mestan Y'nin emniyetteki ifadesinde, kendisine 52 bin lira kredi çektirip geri ödemediğini öne sürerek tartıştığı Naime K'yi bıçakla yaraladığını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Naime K'nin ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mestan Y. ile Naime K. arasında önceki gün borç meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Y, üzerinde taşıdığı bıçakla önce Naime K'yi, daha sonra kendisini yaralamıştı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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