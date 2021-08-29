Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kentte geçen cuma gecesi bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Atakan Ö. ile yoldan geçen Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Atakan Ö, hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Uğur B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanmıştı.

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