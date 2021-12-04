Üye Girişi
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

04.12.2021 12:45
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Mehmet Ü. ile Mert A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mert A. üzerinde taşıdığı bıçakla Mehmet Ü'yü yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Mehmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mert A. saklandığı evde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Topladığın kalabalık ortada, rakamlar elimizde 14:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Topladığın kalabalık ortada, rakamlar elimizde
Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum 14:42 Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak 11:00 Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
13:46 İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı! Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!         
14:50
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı! Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:03:43. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement