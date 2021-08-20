Eskişehir'de silahlı kavgaya karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde 71 Evler Mahallesi Heykeltıraş Sokak'ta çıkan silahlı kavgada İsmail B.'nin elinden yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştirip kaçtığı iddia edilen M.Ç., polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR