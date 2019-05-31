Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de tatil erken başladı
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Eskişehir'de tatil erken başladı

1 saat önce

Eskişehir'de son yılların en sıcak bahar mevsimi yaşanırken vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı.

Eskişehir'de tatil erken başladı, System.String[]
Eskişehir'de son yılların en sıcak bahar mevsimi yaşanırken vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı.

Ramazan ayının son günlerinde Eskişehir'de hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükseldi. Özellikle öğle saatlerinde yükselen hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, park ve bahçeler ise sıcak havadan bunalan vatandaşlarla doldu taştı. Son birkaç yılın en sıcak bahar aylarını geçiren Eskişehirliler ağaç gölgelerinde dinlenirken bazı vatandaşlar da bisikletleriyle havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen diğer vatandaşlar ise oltalarını alarak Porsuk Çayı kenarında balık tuttu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
Eskişehir, Güncel
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