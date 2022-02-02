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ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI

02.02.2022 14:30

ESKİŞEHİR'de, yaralı olarak bulunan ve hayvanat bahçesinde veterinerler tarafından tedavisi tamamlanan aralarında şahin, çakır kuşu, saz delicesi ile kızıl şahinin de bulunduğu kuşlar, doğaya salındı.

ESKİŞEHİR'de, yaralı olarak bulunan ve hayvanat bahçesinde veterinerler tarafından tedavisi tamamlanan aralarında şahin, çakır kuşu, saz delicesi ile kızıl şahinin de bulunduğu kuşlar, doğaya salındı. Veteriner Mehmet Uğur Altuncu, 'Tedavisini yaptıktan sonra rehabilitasyon açısından insandan uzak bir şekilde 1 ay kadar kalıyorlar. Tek temasımız, yemeklerini verirken oluyor. Bu sayede hayvanları bir şekilde kendimizden uzaklaştırıyoruz ve doğal ortama hazırlıyoruz' dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış koşullarında bitkin ve yaralı bulunan, kanat genişliği 1,5 metre olan 2 kızıl şahin, 2 bayağı şahin, çakır kuşu ve saz delicesi, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedaviye alındı. Yaklaşık 2 ay süren tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından iyileşen kuşlar, Musaözü Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

'REHABİLİTASYONLARI ZOR'

Doğada yaralı olarak bulunan hayvanların tedavi süreçlerinin kolay, rehabilitasyon süreçlerinin ise çok zor olduğunu belirten veteriner Mehmet Uğur Altuncu, 'Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşmamızla, doğada bulunan yaralı hayvanlarımızı tedavi altına alıyoruz ve rehabilitasyonunu yapıp, doğaya geri kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün doğaya döndürmeye çalıştığımız ve başarılı olduğumuz, kanat kırığı ve soğuktan etkilenen 2 bayağı şahin, 2 kızıl şahin, çakır kuşu ve saz delicesi vardı. Hepsinin salımını gerçekleştirdik. Bu biraz zorlu bir süreç. Tedavi kısmı kolay oluyor ama rehabilitasyon kısmı bizim için en zorlu süreçlerden biri. Çünkü insanlara alışması bakımından hayvanlarımız çok etkileniyorlar. Bizim elimizden yiyorlar ve bizimle tedavi süreci boyunca öyle ya da böyle çok içli, dışlı oluyorlar. Bu da rehabilitasyon açısından işimizi çok zorlaştırıyor. Doğaya tekrar geri kazandırdığımızda büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Örneğin kurtları, ayıları aldığımızda insanlara çok alıştığından tekrar doğaya kazandıramıyoruz' diye konuştu.

'1 AY BOYUNCA İNSANLARDAN UZAK BIRAKIYORUZ'

Hayvanların yaralanmadan doğada kendi hallerinde yaşamasını sağlamak için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Altuncu, "Asıl önemli olan nokta bu hayvanların bu duruma gelmemeleri. Evet biz tedavilerini yapıyoruz ve bir nebze doğaya kazandırılmasını da sağlıyoruz ama başarı oranlarımız düşük. Özellikle rehabilitasyon kısmında tedavilerini yapıyoruz ama hayvan tekrar doğaya dönemeyecek duruma geliyor. O yüzden önceliğimiz, hayvanlarımızı hiçbir şekilde yaralamadan, insanlarımızı bilinçlendirerek doğada kendi hallerinde yaşamasını sağlamak. Tedavisini yaptıktan sonra rehabilitasyon açısından insandan uzak bir şekilde 1 ay kadar bizimle kalıyorlar. Tek temasımız, yemeklerini verirken oluyor. Bu sayede hayvanları bir şekilde kendimizden uzaklaştırıyoruz ve doğal ortama hazırlıyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI
ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI

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Rehabilitasyon, Mehmet Uğur, Veteriner, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ EDİLEN KUŞLAR DOĞAYA SALINDI - Son Dakika
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