Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Parkhomenko, Müslüman oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Parkhomenko, Müslüman oldu

27.04.2022 17:08
Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Parkhomenko, Müslüman oldu

Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek, Müslüman oldu.

Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek, Müslüman oldu.

Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Parkhomenko'nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti.

İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, kelimeişehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman oldu. Müftü Gerek, "Kadir" adını alan Parkhomenko'ya Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim etti.

İhtida merasimi sonrası konuşan Parkhomenko'nun kızı Viktoriya Özkan, kendisinin de 10 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.

Eskişehir'de bir güzellik salonu sahibi olan Özkan, "Babam 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Hastanede tedavi görürken Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun için nelerin gerektiğini sordu. Bugün, Kadir Gecesi'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu." diye konuştu.

Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Parkhomenko, Müslüman oldu
Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Parkhomenko, Müslüman oldu

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Şehir Hastanesi, İslamiyet, Eskişehir, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Parkhomenko, Müslüman oldu - Son Dakika


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