Eskişehir'de tedavileri tamamlanan 6 yırtıcı kuş doğaya salındı - Son Dakika

Eskişehir'de farklı tarihlerde yaralı halde bulunan kara akbaba, kızıl şahin, kulaklı orman baykuşu, kerkenez ile kukumav kuşu, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yırtıcı kuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildi.

Tedavi süreçleri tamamlanan kuşlar, Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü personeli tarafından doğada yaşama kabiliyeti kazandırılarak belirlenen ormanlık bölgede yaşam alanlarına bırakıldı.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi veteriner hekimi Mehmet Uğur Altuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, genellikle çöplerden beslenen kara akbabanın ölüm nedenleri arasında zehirlenmenin ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bir dönem nesli tükenme tehlikesi yaşanan kara akbabaların ölümlerinde insan etkisinin çok büyük olduğunu ifade eden Altuncu, şu bilgileri verdi:

"Akbabaların tedavi için en çok gelme nedeni zehirlenmelerdir. Farklı farklı nedenlerden zehirleniyorlar. Bu konuda özellikle insan etkisi çok büyük. Bu hayvanlar çöplüklerde çok dolaşıyor. Çöplüklerde çok fazla kimyasal bulaşmış yiyecek olduğu için yüksek miktarda kimyasal alıyorlar. Buralarda büyük zehirlenmelerle karşılaşıyoruz. Ayrıca insanların zehirleyerek öldürdükleri hayvanların leşlerini yemelerinden dolayı akbabalar en fazla zehirlenme sebebiyle geliyorlar. Bugün saldığımız akbaba için de yorgunluk çok büyük etkendi. Kuşlar arası bölge savaşları çok fazla var. Bölge savaşları sırasında, aşırı enerji tüketimine bağlı olarak yem arama durumları zora düşüyor ve açlık durumu ortaya çıkıyor."

"Akbabalar dünyanın temizlikçileri gibi"

Altuncu, Eskişehir'de sık görülen kara akbabaların çoğunlukla şehirlerden uzakta ormanlık ve dağlık alanlarda yaşadıklarını bildirdi.

Kara akbabaların özellikle ormanlık alanları tercih ettiğini anlatan Altuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ormanlık alanların içinden geçen yüksek gerilim hatları akbabalar için büyük tehlike yaratıyor. Popülasyonlarının Bolu ve Eskişehir'de çok olmasının en büyük nedenlerinden biri, ormanlık alanların çok güzel olması ve sıcak ortamların bulunması. Dere ve göl çok sayıda olduğu için besin kaynaklarının bol olması nedeniyle daha çok buraları tercih ediyorlar. Bu bölgeleri üreme alanı olarak da çok kullanıyorlar. Özellikle akbabaları dünyanın temizlikçileri gibi düşünebilirsiniz. Doğadaki bütün leşleri en fazla yiyen kuşlar bunlardır. Bu yüzden ölü hayvanın mikroplanarak ortama bulaştırmasını en çok engelleyen hayvanlar da bunlardır. Popülasyonları ne kadar azalırsa, bizim için o kadar büyük hastalık tehdidi oluşur."