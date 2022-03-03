Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüpheliler H.T, B.Ö. ile İ.K. belirlenen adreslerde yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.