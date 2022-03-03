Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

03.03.2022 10:13
Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüpheliler H.T, B.Ö. ile İ.K. belirlenen adreslerde yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Tefecilik şüphelileri yakalandı Tefecilik şüphelileri yakalandı Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement