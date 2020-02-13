Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda usulsüz senet, doküman, dijital malzeme ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet gerekçesiyle tutuklanan CZN Burak'ın annesi ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı 'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı: Babam gibi severdim

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:25:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]