Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezinde ikamet eden 58 yaşındaki B.A'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi.
Kendisinden, verilecek banka hesabına 24 bin 400 lira yatırmasının istenmesinden şüphelenen B.A, durumu polise bildirdi.
Şüpheliler Hakan Y. ile Nezahat Ç, yatırılan parayı bankadan çektikleri sırada polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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