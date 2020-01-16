Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin telefonla aradıkları S.Ö'yü (76) "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler." diyerek dolandırmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. (26), S.P. (33), H.G. (35) ve A.S. (33), Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların, polise yakalanmamak için kılık değiştirdikleri ve sakal tıraşı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.