Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı

13 dakika önce

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin telefonla aradıkları S.Ö'yü (76) "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler." diyerek dolandırmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. (26), S.P. (33), H.G. (35) ve A.S. (33), Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların, polise yakalanmamak için kılık değiştirdikleri ve sakal tıraşı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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