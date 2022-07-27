Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR'de, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı C.Ç. (52) ve eşi N.Ç.'yi (55) dolandırmaya çalışan M.G. (24), polis tarafından suçüstü yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, kısa süreli aralıklarla telefonla görüşme yapan kişiden şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gedin ekipler, M.G.'yi (24) gözaltına alındı. M.G.'nin, yakalandığı yere yakın bir evdeki C.Ç. isimli kadınla konuştuğu tespit edildi. Polisin ifadesine başvurduğu C.Ç., kendisini arayan bir polisin eve geleceği ve bileziklerini alıp, parmak izi çalışması yapacağını, eşi N.Ç.'nin de bankada bulunan 90 bin lirayı verilen hesaba havale yapacağını söyledi.Emniyete götürülen M.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.