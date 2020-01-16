Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama, System.String[]

ESKİŞEHİR'de telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de oturan S.Ö.'yü (74) telefonla arayıp, 'polis' ve 'savcı' olduğunu söyleyerek Hamamyolu Caddesi'nde 43 bin lirasın alan 4 şüpheli kaçtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri S.Ö.'nün başvurusu üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelilerin Sukan A., Serdar P., Hakan G. ve Ali S. olduğunu belirledi. Afyonkarahisar'da yakalanan ve S.Ö.'den aldıkları paralar üzerinde bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru yaşamına son verdi
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü Karşısına çıkan horoza taş atan postacı, sert kayaya çarptı! O anlar kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2020 01:19:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]